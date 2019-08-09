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Певица Наргиз Закирова готовиться дать интервью, чтобы откровенно рассказать о том, почему продюсер Макс Фадеев разорвал с ней контракт, но пока это невозможно, так как их всё ещё связывает договор, запрещающий ей публично выступать без его разрешения, заявил юрист исполнительницы Бахмар Исмаилов.

По словам юриста, певица не знала, что с ней собираются разорвать контракт. Он предположил, что у продюсера и певицы возникли творческие разногласия, из-за чего лейбл MALFA запретил исполнять Наргиз песни, которые ей написал Фадеев, передаёт РЕН ТВ .

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе. Как утверждают в MALFA, это произошло потому, что артистка не выходила на связь.

Как писал News.ru, промоутер Сергей Лавров рассказал, что Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз из-за её пристрастия к алкоголю и чёрной магии.