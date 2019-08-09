https://static.news.ru/photo/a2367f4a-bab2-11e9-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Наргиз и Максим Фадеев Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Продюсер Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз из-за её пристрастия к алкоголю и чёрной магии. Таким образом промоутер Сергей Лавров прокомментировал конфликт, который произошёл между исполнительницей и лейблом MALFA.

Певица фактически 24 часа 7 дней была пьяная. Каждый день у неё были ритуалы по чёрной магии: она закрывалась в гримёрке и раскладывала карты, камешки, иголки какие-то втыкала, — заявил Лавров.

По его словам, артистка в последнее время оградила себя от общения со зрителями и организаторами концертов, утверждая, что от них исходит отрицательная энергетика, передаёт РЕН ТВ .

Лавров добавил, что певица «брала бутылку виски и так весь концерт за неё и держалась», информирует Kp.ru .

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе. Как утверждают в MALFA, это произошло потому, что артистка не выходила на связь.

8 августа Фадеев в своём Instagram намекнул певице Наргиз на её наглость, чем вызвал новую волну негодования фанатов, писал News.ru.