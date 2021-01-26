Юрий Стоянов объяснил, почему его дочь не интересуется женихами

https://static.news.ru/photo/303a7124-5fd1-11eb-ba47-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Юрия Стоянова от третьего брака Екатерина не планирует рано выйти замуж. В настоящее время у девушки нет женихов, заявил артист.

Она такой же перфекционист, как папа. Дочь абсолютно посвящает себя выбранному делу. Сейчас Катя учится в одном из московских вузов, — отметил Стоянов, слова которого приводит StarHit.

Шоумен также добавил, что в его доме нет никакой прислуги. Он является обычным человеком без каких-либо «барских замашек», заверил артист.

Известно, что от первого брака у Юрия Стоянова есть два взрослых сына — Николай и Алексей. Третья супруга шоумена подарила ему дочь.

Ранее NEWS.ru писал, что «тайный сын» Юлии Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.

Известно, что родители певицы и её дочь Вера Алдонина приняли мальчика, родившегося после смерти Началовой, как родного. Но пока они не комментируют ситуацию.