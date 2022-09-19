Юрий Лоза призвал признать Пугачеву иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Поклонникам следует обратиться в соответствующие органы и потребовать удовлетворить желание Аллы Пугачевой быть признанной иностранным агентом, заявил певец Юрий Лоза. По словам музыканта, такое решение только порадует Примадонну, пишет «КП -Екатеринбург».

Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит. Она заслужила эту маленькую радость! — прокомментировал артист.

Юрий Лоза объяснил, что ему постоянно поступают звонки от журналистов с просьбой высказаться о публичном заявлении Аллы Пугачевой. Исполнитель отметил, что если публика считает Примадонну уважаемой и важной медийной персоной, стоит прислушаться к словам певицы и призвать Министерство юстиции признать её иностранным агентом вслед за супругом Максимом Галкиным.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, шоуменом Максимом Галкиным. Певица назвала супруга «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

После этого зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин предложил Примадонне взять деньги Запада, чтобы стать иноагентом. Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в свою очередь отметил, что Пугачева является великим деятелем искусства, однако совсем не разбирается в политике и военном деле.