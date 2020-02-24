https://static.news.ru/photo/10c64eba-5728-11ea-9adf-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Украинская певица Maruv вызвала возмущение в родной стране, поздравив мужчин с 23 Февраля через соцсети. Некоторые российские деятели культуры предложили Maruv переехать в РФ. Однако в успехе певицы в России усомнился музыкант Юрий Лоза.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Лоза отметил , что не следит за украинскими артистами. Российский автор-исполнитель охарактеризовал Maruv как «какую-то девушку, которая поёт по-английски».

Ну, подумайте сами, неужели это <...> может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней. А от английской песни ему хорошо не будет, — заявил Лоза.

Музыкант предложил Maruv отправиться в европейское турне, где, по его мнению, она найдёт благодарную публику. Этому высказыванию, однако, противоречит другая реплика Лозы.

Несравнимая популярность у местных артистов везде в мире. В Греции если вы не поёте национальных песен, у вас нет даже малейшего шанса стать звездой. Я там был. С иностранными песнями вам не прославиться, — подчеркнул музыкант.

Как писал NEWS.ru, конфликт вокруг Maruv разгорелся в комментариях к записи в Instagram, в которой она поздравила украинских мужчин с 23 Февраля. Певица бурно отреагировала на возмущение подписчиков, заявив с использованием нецензурной лексики, что её отец и дед служили в Советской армии, а потому она имеет полное право поздравлять с этим праздником кого хочет. Лидер российской группы «Любэ» Николай Расторгуев призвал певицу «валить» в Россию.