Юрий Лоза может лишиться особняка стоимостью 30 млн рублей

https://static.news.ru/photo/42366ad4-1c21-11eb-9b33-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза сообщил, что в любой момент может лишиться загородного дома в Подмосковье стоимостью в 30 млн рублей.

Эстрадный певец поделился, что ему никак не удаётся решить вопрос с регистрацией на своё имя земли, на которой стоит здание, и суды по этому делу тянутся не первый год.

Мне могут в любой момент сказать: «Сноси дом». Решить проблему я и другие жители не можем до сих пор. Не первый год идут тяжбы. Суды длятся последние 19 лет, — отметил музыкант в эфире НТВ.

Исполнитель отмечает, что содержание здания обходится ему недёшево — около 60 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что был бы рад закрыть этот вопрос и окончательно получить право на землю. В то же время артист не боится потерять коттедж.

Ранее NEWS.ru писал, что Юрий Лоза судится с компанией «Гудвин-3», которая, по словам артиста, обманула его, сообщив, что земля, на которой построен его дом, не имеет владельцев. В октябре стало известно, что он проиграл судебное заседание по собственному иску к конторе, которая помогала ему оформлять документы.