Юлия Михалкова назвала фразу, которая губит красоту и успех

https://static.news.ru/photo/e0aa9fd8-0a1e-11eb-9154-fa163e074e61_660.jpg Фото: mihalkova/instagram.com

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о фразе, которую она никогда не произносит. В социальной сети девушка призналась, что запрет на эти слова помог ей стать красивой и успешной.

Многое получается. Потому что точно знаю, чего хочу в жизни. А понять, чего хочу от жизни, я смогла, когда перестала начинать фразу словами «мне кажется», — цитирует URA.RU знаменитость.

Артистка объяснила, что хорошо выглядит, потому что любит то, чем занимается. А если работа любимая, то многое получается. В жизни всё взаимосвязано, считает Михалкова.

По её словам, «мне кажется» — это уже вторая фраза, отказ от которой помогает ей быть красивой и счастливой. Однако спорт и ежедневный уход за внешностью также способствуют успеху.

Ранее Юлия Михалкова назвала истинную причину своего ухода из шоу «Уральские пельмени». По её словам, главной причиной был вопрос творчества внутри коллектива. Она рассказала, что ей хорошо работалось в этом коллективе. Однако Михалкова хотела покорять новые высоты. Девушка подчеркнула, что, вопреки слухам, она покинула команду не из-за финансовых разногласий и не из-за неразделённой любви к экс-партнёру по команде Дмитрию Брекоткину, писал NEWS.ru.