https://static.news.ru/photo/b283bd20-5857-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Леонид Якубович своеобразно отреагировал на высокие пенсии чиновников. Он предложил сделать это пособие национальным проектом.

Телеведущий считает, что сумма пенсии должна рассчитываться от суммы зарплаты. Видимо, поэтому бывшие главы регионов и чиновники получают большие деньги на старость.

Я же не знаю, какие у них были зарплаты. И почему некоторые наши чиновники, если получают пенсии, то продолжают работать? — задался вопросом артист.

Но тема пенсий ему неинтересна: ведущий «Поля чудес» уверен, что здесь добиться ничего нельзя, пишет Teleprogramma.pro. В пример артист привёл свою маму, которая, отработав 40 лет, получала зарплату 110 рублей, а пенсию — 60.

У деда и бабушки была примерная ситуация. То есть пенсия была больше половины заработка, — аргументирует Якубович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Лев Лещенко разделил мнение телеведущего Леонида Якубовича о маленьких пенсиях и раскритиковал слова члена Совета Федерации и председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского о том, что жаловаться на пенсии имеют право только труженики.