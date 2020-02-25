Леонид Якубович своеобразно отреагировал на высокие пенсии чиновников. Он предложил сделать это пособие национальным проектом.
Телеведущий считает, что сумма пенсии должна рассчитываться от суммы зарплаты. Видимо, поэтому бывшие главы регионов и чиновники получают большие деньги на старость.
Я же не знаю, какие у них были зарплаты. И почему некоторые наши чиновники, если получают пенсии, то продолжают работать? — задался вопросом артист.
Но тема пенсий ему неинтересна: ведущий «Поля чудес» уверен, что здесь добиться ничего нельзя,
У деда и бабушки была примерная ситуация. То есть пенсия была больше половины заработка, — аргументирует Якубович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Лев Лещенко разделил мнение телеведущего Леонида Якубовича о маленьких пенсиях и раскритиковал слова члена Совета Федерации и председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского о том, что жаловаться на пенсии имеют право только труженики.
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