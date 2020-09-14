Яковлева сделала подтяжку лица у хирурга Гурченко

Звезда российского кино и театральная актриса Елена Яковлева рассказала о пластических операциях и специалистах, к которым обращалась.
В эфире программы «Спасите, я не умею готовить!» 59-летняя Яковлева в ответ на комплименты ведущего Отара Кушинашвили честно заявила, что прибегала к помощи пластических хирургов.
Ведущий решил пошутить и, сказав, что она ни на йоту не изменилась, спросил, сколько она сделала операций. Яковлеву совершенно не смутил вопрос ведущего и она парировала в ответ.
В 40 лет я убрала мешки под глазами. То, что у вас сейчас есть, — обратила внимание Яковлева.
Актриса призналась, что через год после того, как ей удалось избавиться от мешков под глазами, она решилась на круговую подтяжку лица.
Яковлеву оперировал хирург, который ещё в советское время работал с Людмилой Гурченко. При этом специалист сделал легенде советского кино только одну подтяжку и после этого отказался работать с Гурченко. По его мнению, остальные операции стали бы «перебором». Однако, как известно, Гурченко это не остановило и она не раз ложилась под нож уже других пластических хирургов ради сохранения молодости.
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