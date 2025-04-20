«Я не могу спать»: Барановская раскрыла свой большой страх Барановская заявила, что боится своего домашнего питона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что боится спать дома из-за живущего у нее желтого питона. Знаменитость пояснила, что рептилию по кличке Бананчик завели дети.

Я раньше могла прийти с работы очень поздно и заснуть на диване в гостиной. Теперь я не могу там спать, потому что ночью гуляет желтый питон. Я даже на диван лечь не могу. Меня это стекло террариума от страха не спасает, — сказала она.

Барановская призналась, что в морозилке хранятся специальные мыши, которыми кормят Бананчика. По словам ведущей, питон часто сбегает из своего террариума.

Ранее Барановская решила спустя 12 лет после расставания с футболистом Андреем Аршавиным вернуть ему вещи. Спортсмен рассказал, что очень удивился сообщению от бывшей гражданской жены. Он предположил, что бывшая супруга «была с бодуна».

Кроме того, Аршавин рассказывал, что однажды Барановская сломала компьютер, ударив им его по голове. Спортсмен добавил, что практически не общается с бывшей женой, а сама она продолжает покорять новые вершины. Другая экс-супруга Аршавина, Алиса Казьмина, до этого призналась, что была неправа, разрушив семью Барановской. Она отметила, что той не нужны ее извинения, но при встрече она обязательно подошла бы к ведущей.