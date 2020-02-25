https://static.news.ru/photo/0a52bbd0-57b0-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Пётр Кончаловский Фото: juliavysotskayaofficial/instagram.com

Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в Instagram новым снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского. Подписчики посоветовали матери подумать о карьере 16-летнего Петра.

В комментарии к посту одна из подписчиц выразила мнение, что юноша создан для балета, и посоветовала Высоцкой озаботиться будущим сына.

У супругов также есть общая дочь Мария. Семь лет назад девочка попала в крупное ДТП во Франции. Она получила серьёзные травмы и до сих пор проходит реабилитацию, уточняет Teleprogramma.pro.

Впервые телеведущая поделилась фото сына в январе 2020 года. 46-летняя Высоцкая запечатлела на фото, как наследник разговаривает по телефону. Пост сразу же прокомментировали актриса Елена Валюшкина, которая сама воспитывает троих детей, оперная дива Хибла Герзмава, композитор Игорь Крутой и многие другие, писал ранее NEWS.ru.