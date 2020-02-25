У супругов также есть общая дочь Мария. Семь лет назад девочка попала в крупное ДТП во Франции. Она получила серьёзные травмы и до сих пор проходит реабилитацию, уточняет Teleprogramma.pro.
Впервые телеведущая поделилась фото сына в январе 2020 года. 46-летняя Высоцкая запечатлела на фото, как наследник разговаривает по телефону. Пост сразу же прокомментировали актриса Елена Валюшкина, которая сама воспитывает троих детей, оперная дива Хибла Герзмава, композитор Игорь Крутой и многие другие, писал ранее NEWS.ru.