Высоцкая выложила в Сеть фотографию с сыном из архива

https://static.news.ru/photo/9360f780-1c3f-11eb-847e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге редкий кадр, сделанный в 2017 году. На фото её запечатлели в компании сына Петра.

Жена Андрея Кончаловского не часто показывает сына широкой публике, поэтому фото из семейного архива вызвало интерес. Сам снимок был сделан три года назад в загородном доме актрисы. Поскольку Петру сейчас 17 лет, значит, на снимке ему около 14, пишет «Телепрограмма».

На фото видно, как мать и сын собрались на прогулку и примерили элегантные пальто. Актриса выбрала песочную модель оверсайз прямого кроя, а её наследник — чёрную классическую. При этом у Петра белая футболка и полосатые брюки. На голове мальчика красуется серая кепка, а на ногах — белые кроссовки.

Ранее Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья, писал NEWS.ru.