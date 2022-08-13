«Вы для меня оказались поддержкой»: Галкин поблагодарил латышей на концерте Галкин поблагодарил за поддержку латышских зрителей на концерте в рыбацком селе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Максим Галкин неожиданно рассыпался в благодарностях латышским зрителям на концерте в рыбацком селе Роя. Видео с выступления юморист опубликовал в соцсетях.

Я вам очень благодарен! Спасибо большое, что в этот непростой для меня период вы для меня оказались такой поддержкой и подставили своё крепкое зрительское плечо. Низкий вам за это поклон, спасибо мои любимые зрители, — расчувствовался во время выступления бывший телеведущий.

Свой пост муж Пугачёвой сопроводил комментарием о том, что Роя — «невероятно живописное местечко». Он даже согласился, что в сёлах тоже живут «достойные люди».

Юморист активно гастролирует за границей, завлекая публику критикой в адрес родной страны и соотечественников. Его выступления пользуются у заграничных зрителей успехом.

Ранее сообщалось, что концерт Максима Галкина в Юрмале был прерван дракой, случившейся между зрителями. Шоумен вовсю шутил над русскими, которые не понимают по-латышски, но всё равно «обиделись». В этот момент в зале произошла ссора между двумя зрителями.