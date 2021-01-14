Второй сезон шоу «Маска» стартует 14 февраля

https://static.news.ru/photo/107a9724-566c-11eb-97d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Новый сезон грандиозного вокального шоу «Маска» выйдет в эфир на телеканале НТВ 14 февраля. За звание победителя будут бороться 14 новых участников, чьи личности будут храниться в строжайшем секрете.

Угадывать, кто скрывается под масками будет звёздное жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Имя пятого, нового судьи, пока не разглашается. Ведущим проекта, как и в первом сезоне, вновь станет шоумен Вячеслав Макаров, сообщается в пресс-релизе.

Шоу «Маска» является российской версией мирового хита The Masked Singer. Шоу было создано в Южной Корее, за пять лет своего существования оно вышло в эфир уже в 54 странах, собрав более полумиллиарда поклонников по всему миру. Ещё у 17 стран в производстве находится первый сезон проекта. В России производством шоу занимается компания WeiT Media, в число продуктов которой также входят программы «Один в один», «Ну-ка, все вместе!» и другие.

Участники «Маска» выступают на сцене в костюмах животных. Информация о конкурсантах строго засекречена. Как во время съёмок, так и за кулисами они не должны раскрывать себя. Настоящие голоса участников шоу слышны только во время исполнения песен, в остальное время они говорят через искажающий голос фильтр.

В России первый сезон «Маски» стартовал 1 марта 2020 года и сразу вошёл в топ эфирных событий, став в итоге лучшей регулярной развлекательной программой на всём российском телевидении за последние четыре года и лучшим музыкальным шоу последних семи лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финал шоу «Маска» на НТВ стал неожиданным для жюри и телезрителей. Победителем первого сезона стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.