https://static.news.ru/photo/71ee17e6-3120-11ea-8236-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.

Женщине удалось простить артисту все обиды, и она переехала из Штатов в Москву, чтобы наладить отношения с бывшим мужем, пишет StarHit. Власова при этом отметила, что Армен Борисович чувствует себя сейчас не очень хорошо. Однако паре удалось вместе встретить Новый год и провести вместе праздники.

По словам Власовой, Джигарханян никогда не жаловался на здоровье, но сейчас «у него характер человека, которого хорошенько помяла жизнь».

Недавно он впервые сказал: «Я тебя очень люблю». Я не знала, как реагировать, неужели надо прожить столько обид и разочарований, чтобы это понять, — призналась экс-супруга артиста.

Власова сейчас ухаживает за актёром. В этом ей помогает сиделка. Для того чтобы встретиться с экс-супругом, женщине пришлось продать дом в США и ряд дорогих ей вещей. По словам Власовой, сейчас Джигарханяну нужен постоянный присмотр и поддержка.

Не знала, что под конец жизни он будет такой немощный, — сказала она.

Власова при этом считает Цымбалюк-Романовскую виновницей всех бед в их семье. По её мнению, пианистка просто «фраернулась» и думала только о славе и деньгах Джигарханяна. Но, когда узнала о скромной жизни звезды советского и российского кино, «поняла свою жестокую ошибку».