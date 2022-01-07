«Всё это шоу»: Панин рассказал о бое с внуком Аллы Пугачёвой

Актёр Алексей Панин в беседе с NEWS.ru отказался раскрыть исход боя с музыкантом и внуком певицы Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым до публикации записи матча в Сети, однако артист назвал поединок в октагоне шоу. Он подчеркнул, что не имеет претензий к своему сопернику. Встреча проходила под эгидой промоушена «Наше дело».

Я не могу комментировать бой [с Никитой Пресняковым], пока он не вышел, а то мне могут предъявить за это. Могу сказать только одно: всё это шоу, не всё на самом деле так, как это преподносится. В театральном институте нас учат тому, что должен быть конфликт. Каждое событие — это конфликт. Каждая сцена — конфликт. У меня не было никаких претензий к Никите Преснякову, я к нему прекрасно отношусь. Не надо верить всему тому, что вы видите. А как только выйдет бой — я всё скажу, — добавил Панин.

В конце декабря 2021-го поклонники высказались в адрес вернувшегося в Россию из Испании на Новый год Алексея Панина. Едва успев приземлиться, актёр сразу стал жаловаться на жизнь, опубликовав фото из салона авто по дороге из аэропорта в Instagram. На снимке артист запечатлён в чёрной маске и зимней одежде, сопровождает кадр злобный смайлик, показывающий, в каком актёр настроении. Подписчики заподозрили, что Панин приехал в РФ, так как у него закончились деньги для жизни за границей.

Ранее Панин отказался выйти на ринг против телеведущего Владимира Соловьёва, однако пожелал шоумену оказаться в клетке или октагоне MMA с одним из профессиональных бойцов. Артист добавил, что журналисту «быстро бы оторвали язык за все его слова».