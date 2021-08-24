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Врач рассказал о странных чёрных пятнах на теле МакSим

08:09, 24 августа 2021
Врач рассказал о странных чёрных пятнах на теле МакSим МакSим (Марина Абросимова) Фото: maksimartist/instagram.com
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Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал появление на теле МакSим странных чёрных пятен. Скорее всего, считает врач, это следствие нарушения микроциркулярного русла из-за долгого лежания в одном положении, сообщает Пятый канал.

Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия, — говорит медик.

Сейчас, по словам хирурга, певице нужно использовать противолежневый матрас, который поможет быстрому и эффективному восстановлению. Матрас позволят перераспределять давление на кожу и при этом не наступает полное отмирание клеток.

Ранее изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить.

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