Врач рассказал о странных чёрных пятнах на теле МакSим

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал появление на теле МакSим странных чёрных пятен. Скорее всего, считает врач, это следствие нарушения микроциркулярного русла из-за долгого лежания в одном положении, сообщает Пятый канал.

Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия, — говорит медик.

Сейчас, по словам хирурга, певице нужно использовать противолежневый матрас, который поможет быстрому и эффективному восстановлению. Матрас позволят перераспределять давление на кожу и при этом не наступает полное отмирание клеток.

Ранее изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить.