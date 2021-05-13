Возрождённая группа «Кино» выступит в Москве

https://static.news.ru/photo/0d61bdb8-2860-11eb-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Музыканты воссоединившейся группы «Кино» выступят на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве в пятницу, 14 мая. Об этом сообщил ТАСС продюсер мероприятия Александр Цой, сын легендарного солиста группы.

Этим выступлением группа «Кино» открывает целую серию своих концертов. Поклонников коллектива ожидают как известные хиты, так и менее раскрученные песни. Специально для этого шоу была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя. В составе группы выступят два басиста разных лет существования коллектива — Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян.

По словам Александра Цоя, подготовка к шоу была долгой и напряжённой. Велась работа над оцифровкой вокала Виктора Цоя, отрисовкой видео и анимации, созданием драматургии концерта.

В итоге у нас получилась почти трёхчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции. Зрители не только услышат голос Виктора Цоя в ранее невозможном качестве, но также увидят его рисунки, — рассказал продюсер.

На концерте прозвучат песни «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», композиции последнего для группы студийного «Чёрного альбома», а также «Мама, мы все тяжело больны», «Это не любовь», «Попробуй спеть вместе со мной» и другие.

Ранее планировалось, что выступление группы в Москве пройдёт осенью 2020 года, через 30 лет после распада коллектива, но планы изменила пандемия коронавируса.

Также музыканты «Кино» дадут концерты в Санкт-Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде и Риге.

Ленинградская рок-группа «Кино» существовала с 1982 по 1990 год и была одной из самых популярных на территории СССР. Коллектив прекратил существование после гибели его лидера Виктора Цоя в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

Ранее российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал об отношении к Виктору Цою и воссоединению группы «Кино».