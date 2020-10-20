Возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие мини-иномарки

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих иномарок.
Блогер показал мини-машины своим подписчикам в Instagram, отметив, что дочери певца понравился белый «гелик», а сын отдал предпочтение BMW X6, какой есть и у самого Манукяна.
Вот такой Mercedes и вот такой Х6-й, как у меня, — рассказал возлюбленный Бузовой.
Блогер отметил, что самостоятельно привёз подарки, и показал реакцию детей Киркорова на автомобили, передаёт «Вечерняя Москва».
Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.