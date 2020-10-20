Возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие мини-иномарки

https://static.news.ru/photo/f4576a28-12e5-11eb-b522-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих иномарок.

Блогер показал мини-машины своим подписчикам в Instagram, отметив, что дочери певца понравился белый «гелик», а сын отдал предпочтение BMW X6, какой есть и у самого Манукяна.

dava_m/Instagram.com

Вот такой Mercedes и вот такой Х6-й, как у меня, — рассказал возлюбленный Бузовой.

Блогер отметил, что самостоятельно привёз подарки, и показал реакцию детей Киркорова на автомобили, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.