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Возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие мини-иномарки

17:50, 20 октября 2020 13
Давид Манукян Давид Манукян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих иномарок.

Блогер показал мини-машины своим подписчикам в Instagram, отметив, что дочери певца понравился белый «гелик», а сын отдал предпочтение BMW X6, какой есть и у самого Манукяна.

dava_m/Instagram.com

Вот такой Mercedes и вот такой Х6-й, как у меня, — рассказал возлюбленный Бузовой.

Блогер отметил, что самостоятельно привёз подарки, и показал реакцию детей Киркорова на автомобили, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец.

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