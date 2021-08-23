Восстанавливающаяся после комы МакSим снова отправилась в больницу

Восстанавливающаяся после месячной комы певица Марина Абросимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, снова отправилась в больницу для проведения ряда процедур. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Никаких осложнений для здоровья у МакSим нет, однако ей всё-таки придётся посетить медицинское учреждение для того, чтобы снять швы, наложенные после её длительного пребывания в состоянии комы: артистка почти месяц была подключена к аппарату ИВЛ, от которого у неё и остались шрамы. Раны уже полностью зажили, и исполнительница на домашней реабилитации заново учится ходить, петь и дышать: тяжёлая пневмония, вызванная коронавирусом, оставила свой след на здоровье Абросимовой.

Ранее волонтёр Леонид, присматривавший за МакSим в больнице, рассказал о состоянии её здоровья сразу после выхода артистки из реанимации.