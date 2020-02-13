https://static.news.ru/photo/777ed5b0-4e58-11ea-9970-fa163e074e61_660.jpg Роман Курцын Фото: kurtsyn_roman/instagram.com

Российский актёр Роман Курцын успевает сниматься сразу в нескольких картинах, выполнять на площадке сложные трюки и заниматься спортом. У артиста много поклонниц, идущих на разные хитрости ради знакомства с кумиром.

По словам звезды сериала «Фитнес», девушки присылали фото детей якобы от него, обклеивали автомобили любовными записками, воровали нижнее бельё. На заре карьеры мужчине даже предлагали деньги, скорее всего, за личную встречу.

Несмотря на то что на экране Романа окружают стройные красавицы, в реальной жизни ему нравятся «дамы с формами, спортивные и позитивные», пишет Teleprogramma.

Я никогда не любил худышек и модельную внешность тоже не люблю. Высокие и худые девчонки — это не про меня. Мне нравятся дамы с формами, спортивные и позитивные, — признался Курцын.

По его словам, «спортивный — не значит накаченный, с идеальными формами». Актёр рассказал о каскадёрах, с которыми работает на съёмочной площадке. Артист уверен, что по сравнению с ними он «нервно курит».

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