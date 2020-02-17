https://static.news.ru/photo/f0421072-521b-11ea-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами заявила, что своей жизнью заслужила право заниматься сексом, пить алкоголь, париться в банях и отдыхать на заграничных курортах.

По словам «звезды», она может делать всё, что ей нравится, и не оглядываться на высказывания со стороны тех, кто негативно к ней относится. Данные высказывания были спровоцированы вопросом представителя СМИ. Журналист спросил Волочкову, какое она предпочитает вино и как, придерживаясь жёсткой диеты, может пить и не закусывать.

Этот вопрос вызвал бурную реакцию балерины. Она заявила, что имеет полное право пить, ходить в бани, отдыхать в других странах, заниматься сексом и не только.

Люди, я это заслужила, — приводит слова Волочковой «КП».

Кроме того, по словам балерины, общество обращает на неё крайне пристальное внимание. Именно поэтому каждый выпитый артисткой бокал вина уже воспринимается как признак алкогольной зависимости.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова собирается судиться с руководством Большого театра, которое отказывается платить ей пенсию. Пенсионеркой она стала уже в 38 лет, поскольку балерины уходят на покой рано.