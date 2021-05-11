Волочкова разругалась с любовником из-за мамы

https://static.news.ru/photo/df0f04ca-b2f2-11eb-ae3a-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова призналась в разговоре с KP.RU, что из-за мамы поругалась со своим новым бойфрендом Олегом. Скандал произошёл после знакомства возлюбленного с её родительницей.

Артистка находится в новых отношениях уже почти полгода. По её словам, она счастлива и даже планирует выйти замуж за своего избранника. Однако мать танцовщицы не одобрила выбор дочери, из-за чего Волочкова даже поругалась со своим мужчиной.

Я недавно познакомила Олега с моей мамой, когда мы ездили в Питер. Сказала: «Олег, я тебя с мамой познакомлю, мы сразу поругаемся». И мы в этот же вечер в пух и прах разругались. Маме Олег не понравился, — рассказала Анастасия.

По её словам, у них хватило мудрости помириться и сказать матери, что не позволят больше никому вмешиваться в их жизнь и «лезть в их постель».

Как отметила Волочкова, её мама никогда не радовалась счастью дочери, «словно оно ей поперек горла становилось, напоминая, что сама она балериной не стала, с мужем развелась».

Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег. В ответ она гневно высказалась о том, что пишущие критические комментарии люди никогда не знали любви, поэтому и лезут в жизнь других людей, хотя их мнения никто не спрашивал.