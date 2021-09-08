Волочкова рассказала о судьбе своего иска к Большому театру

Предварительные слушания по иску балерины Анастасии Волочковой к Большому театру прошли, но представители театра на них не явились. Отзыва на иск или проекта мирового соглашения пока не поступало. Как рассказали артистка и её адвокат в беседе с «360», они подготовили уточнённое исковое заявление, где теперь чётко прописаны все их требования.

В частности, в иске требуется признать незаконными приказы театра об отправлении Волочковой в отпуск без сохранения зарплаты, а также взыскать всю зарплату за 17 с лишним лет, которая ей не выплачивалась, рассказал адвокат Евгений Корчаго.

Пока сумма взыскания уточнятся, предварительно она составляет 4 млн рублей по зарплате и 200 млн рулей морального вреда.

Как объяснила сама балерина, причина такой большой компенсации состоит в том, что Большой театр украл у неё 17 лет карьеры. Волочкова также рассказала, почему раньше она не запрашивала у театра зарплату. По её словам, доход в театре её не интересовал, поскольку у неё тогда было много гастролей, за которые она получала по 40 тысяч евро.

Ранее Волочкова рассказала, что театр не заплатил ей ни копейки с 1998 года, хотя она формально всё ещё числится ведущим мастером сцены. По инициативе балерины в Большом театре была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила не только факт её трудоустройства в учреждении, но и выявила многочисленные нарушения.

Оказалось, что в трудовой книжке примы не оказалось стажа, и те 246 спектаклей, которые она станцевала за пять лет, канули в неизвестность. Также театр не делал отчислений по Волочковой в Пенсионный фонд, и теперь у неё формально вообще нет стажа работы в Большом.

Как считает артистка, в 2003 году её незаконно уволили из театра из-за разрыва отношений с богатым и влиятельным человеком. Однако этот человек, по словам Волочковой, не имел никакого отношения к её творческой деятельности.