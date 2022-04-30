Волочкова «позвонила на Первый канал», чтобы заменить Галкина в шоу

Анастасия Волочкова / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что позвонила на «Первый канал» и предложила себя в качестве ведущей шоу «Сегодня вечером» вместо Максима Галкина. По её мнению, она могла бы поучаствовать в выпуске, приуроченном к 9 мая, передаёт «Комсомольская правда». Ранее стало известно, что его ведущим будет артист Николай Цискаридзе.

Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию «Первого канала» вместе со своим директором, — подчеркнула балерина.

Волочкова считает, что она и Цискаридзе станут отличным дуэтом. Балерина аргументировала это тем, что у них схожие судьбы: обоих «незаконно уволили из Большого театра». Кроме того, Волочкова уверена, что без неё будет скучно.

Короче, соведущей должна быть я! Вам, мои золотые, со мной будет весело, а без меня — скучно! — резюмировала артистка.

После долгого перерыва в сетке вещания Первого канала вновь появилось шоу «Сегодня вечером», которое ранее вёл Максим Галкин. Предполагается, что в ближайшем выпуске его заменит балетмейстер Николай Цискаридзе. Отмечается, что у руководства Первого канала есть ещё несколько вариантов на позицию ведущего, который в будущем, возможно, будут сменять друг друга. Сам Галкин сейчас находится вместе с семьёй в Израиле.