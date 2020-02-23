https://static.news.ru/photo/4d9e8578-5647-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова записала поздравление для российских мужчин в честь Дня защитника Отечества. При этом танцовщица заявила, что тоже имеет право отмечать этот праздник.

Всех мужчин поздравляю с праздником. Мне кажется, что это и мой праздник. Я по жизни боец и воин. Моему умению с честью и достоинством преодолевать все препятствия могут позавидовать многие мужчины, — отметила артистка в своём видеопоздравлении.

Она добавила, что сейчас готовится к очередному выступлению, поэтому села на диету, чтобы привести тело в нужную форму.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских военных с Днём защитника Отечества. Она отметила несгибаемую волю воинства России, его патриотизм и верность долгу. По словам Матвиенко, День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. В этот день россияне чествуют тех, кто посвятил свою жизнь Родине, кто готов неустанно стоять на защите национальных интересов и охранять российскую землю.