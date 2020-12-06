Волочкова «порадовала» завистниц, передумав выходить замуж

https://static.news.ru/photo/e6432464-3783-11eb-af2a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова передумала играть свадьбу, сославшись на то, что готова прожить с любимым «без штампа в паспорте». Произошло это, как ни странно, после путешествия балерины в компании возлюбленного на Мальдивы.

О том, как романтично она провела время на пляже, артистка рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Мы на песчаной косе нарисовали сердце и написали наши имена — Анастасия и Олег. Это было фантастическое путешествие. Мы приехали на маленькой брезентовой лодочке на остров. Все подумали, что у нас медовый месяц, — с удовольствием рассказала балерина.

Волочкова особо обратила внимание, что у неё «по-прежнему много завистниц». Все женщины, которые завидуют ей, утверждают, что «никакого мужчины» у артистки нет.

Эти женщины несчастливы, поэтому так говорят. Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идёт о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живём, как люди, любящие друг друга, — заверила балерина.

Главное, считает артистка, чтобы дело не дошло ни до какой «делёжки», потому то именно в этом случае заканчиваются отношения. А после Нового года Волочкова вновь собирается на Мальдивы отмечать своё 45-летие.

Ещё недавно балерина говорила о том, что собирается в этом году выйти замуж. Но планы её якобы спутала пандемия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова в данный момент отдыхает с возлюбленным на Мальдивах. В Instagram она уже выложила несколько фото своих шпагатов: вертикального — у кокосовой пальмы, поперечного — в море, в гамаке и на изгороди. Последние её фото — в ластах. Звезда сцены считает, что так её шпагат ещё длиннее.