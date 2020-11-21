Волочкова показала питерскую квартиру в золоте и гобеленах

https://static.news.ru/photo/af919a80-2d43-11eb-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова продемонстрировала шикарные апартаменты, когда-то подаренные ей бизнесменом Сулейманом Керимовым в Санкт-Петербурге. Квартира площадью 200 кв. м поражает роскошью.

Просторная гостиная увешана гобеленами и отделана золотом. В спальне стоит кровать с балдахином, на окнах портьеры, которые можно увидеть только в Большом театре. Показать раритетное жильё, которое дорого ей как память о Керимове, Волочкова решилась в программе «Звёзды сошлись» на НТВ . Съёмочную группу буквально поразили и мраморная ванна, и потолки, отделанные под Сикстинскую капеллу.

Кадр из программы "Звёзды сошлись"

Однако появляется в этой квартире балерина крайне редко. Она живёт в особняке в Подмосковье.

У меня накопились долги за дом в Подмосковье — больше миллиона рублей. Но управляющая компания не смогла предоставить отчёты за проделанную работу. Раньше я платила по 60 тысяч в месяц. Сейчас не плачу, — рассказала звезда, добавив, что запросила в УК расчёт, после чего жильцы сменили компанию.

За питерскую квартиру Волочкова платит по 20 тыс. рублей. Продавать её она не намерена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Волочкова объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. Свой пост она сопроводила снимком в знаменитой позе.