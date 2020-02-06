https://static.news.ru/photo/438a7dde-48dd-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram

Балерина Анастасия Волочкова поведала о своих отношениях с артистом балета Николаем Цискаридзе в то время, когда звезда танцевала на сцене Большого театра.

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Анастасия сравнила Большой с «клубком целующихся змей» и обратила внимание на сильнейшую конкуренцию в театре.

Даже с Николаем Цискаридзе у нас не всегда было все просто в отношениях. Коля завидовал количеству страз на моей пачке. Всё время просил их снять, — предалась воспоминаниям балерина.

Волочкова при этом не устаёт напоминать, что именно Цискаридзе поддержал её во время скандала в Большом театре. Именно он и был тем артистом, кто отказался подписать письмо руководства с требованием уволить Волочкову якобы из-за лишнего веса. Балерина подчеркнула, что безмерно благодарна за это Николаю.

А ведь через десять лет после той истории несправедливость случилась уже с Цискаридзе. Конечно, не в таком масштабе. Против него также писали письмо. Только уже не от балерин, а от педагогов, которым он, уже тогда будучи мэтром, создавал конкуренцию. Он — человечище!, — утверждает Волочкова.

По словам Анастасии, ей с «Колянами везёт». Балерина напомнила о своём близком друге Николае Баскове. Волочкова считает Баскова прекрасным человеком и мужчиной. Балерина также поделилась воспоминаниями о романе с «Золотым голосом России» и сказала, что их отношения никогда не были пиаром.

Как отметила Волочкова, во время их романтических отношений Басков уделял дочери звезды Арише больше внимания, чем её родной отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Сейчас Ариша и Николай Басков добрые друзья. Артист, по словам балерины, дарит дорогие подарки наследнице Волочковой на каждый день рождения и никогда не забывает об Аришином празднике.

Как писал NEWS.ru ранее стало известно, что тамадой на запланированной на октябрь 2020 года свадьбе Анастасии Волочковой станет Алла Довлатова.