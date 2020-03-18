https://static.news.ru/photo/813da524-68e1-11ea-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Gwendoline Le Goff, via imago-images.de/Global Look Press

Свадьба российской модели Натальи Водяновой и бизнесмена из Франции Антуана Арно находится под угрозой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Торжество намечено на начало июня 2020 года. На праздник Водянова и Арно ждут примерно 300 гостей, многие из которых — знаменитости. Однако из-за распространения коронавируса на территории Франции временно запрещены культурные и светские мероприятия. Когда именно будет снят запрет — неизвестно. Поэтому свадьба модели и бизнесмена находится под угрозой.

Также есть вероятность, что Водянова и Арно поженятся в намеченные сроки, но в камерной атмосфере. Как рассказала мама россиянки Лариса Кусакина, свадьба пройдёт в регионе Шампань, передаёт КП.

Семья Арно — богатейшая во Франции и Европе. Отец жениха — владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy бизнесмен Бернар Арно — занимает 3-е место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в $98 млрд.

Как писал NEWS.ru, Водянова раскрыла детали свадьбы.