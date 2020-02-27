https://static.news.ru/photo/7152cc8e-59b4-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Водянова приоткрыла подробности предстоящей свадьбы с миллиардером Антуаном Арно. Вместе сын самого богатого француза и российская модель живут уже восемь лет, у них два общих сына, у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака.

Предложение Миллиардер сделал Водяной на русском языке. Свадьба будет пышной, скорее всего, состоится во Франции, торжество рассчитано на 300 гостей.

Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию скромной, — цитирует модель журнал Elle.

Дату торжества Водянова не назвала, отметив, что будет это «совсем скоро». Также россиянка поделилась своей главной мечтой — она хочет, чтобы её дети были здоровы и старший сын Лукас поступил в университет, в котором он мечтет учиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двоюродные братья Натальи Водяновой повергли в шок представителей отечественного шоу-бизнеса своим уголовным прошлым. Оба брата сидели за разбои и грабежи, ни одного из них модель не хочет представлять публике.