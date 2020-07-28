Водонаева стала студенткой журфака МГУ

https://static.news.ru/photo/819e6ed0-d0cf-11ea-a32c-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева решила поступить в университет. Телеведущая подала документы в МГУ им. Ломоносова. Выбор пал на факультет журналистики, где женщина обновит знания по программе профессиональной переподготовки.

Она уже прошла собеседование и ждёт начала лекций, которые стартуют с сентября 2020-го и продлятся в течение года. В расписании присутствуют такие дисциплины, как право СМИ, журналистская этика, создание медиапроектов. В 2005-м Водонаева получила диплом журфака Тюменского госуниверситета, передаёт портал argumenti.ru. Занятия будут проходить несколько раз в неделю.

Накануне Водонаева потребовала от мэра Геленджика Алексея Богодистова уйти в отставку. По её словам, глава города не справляется со своими обязанностями — черноморский курорт остаётся глухой деревней, где много лет даже не могут решить проблему с подачей питьевой воды.

В жилищном комплексе «Каскад», где находится квартира её родителей, жить практически невозможно. Чтобы помыться и приготовить еду, люди копят воду в тазах на «чёрный день», так как её дают на пару часов в день. Не так давно родители знаменитости просидели без воды двое суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Водонаева похвалилась покупкой дорогой элитной квартиры в Геленджике. Новые апартаменты ведущей располагаются на последнем этаже многоэтажного дома. Покупка стала самой дорогой в жизни бывшей участницы «Дома-2». Водонаева призналась, что копила деньги много лет, но решение о покупке квартиры на юге было импульсивным.