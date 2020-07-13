Всё это шок: Водонаева отчитала мэра Геленджика из-за проблем с водой

https://static.news.ru/photo/b04a1f44-c50e-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Бывшая участница телешоу «Дом-2», а ныне активный блогер Алёна Водонаева потребовала от мэра Геленджика Алексея Богодистова уйти в отставку. По её словам, глава города не справляется со своими обязанностями — черноморский курорт остаётся глухой деревней, где много лет даже не могут решить проблему с подачей питьевой воды.

В жилищном комплексе «Каскад», где находится квартира её родителей, жить практически невозможно. Чтобы помыться и приготовить еду, люди копят воду в тазах на «чёрный день», так как её дают на пару часов в день. Не так давно родители знаменитости просидели без воды двое суток, рассказала Водонаева в Instagram.

В итоге люди, в том числе пенсионеры, вынуждены стоять в длительных очередях к водовозкам.

Всё это, конечно, вызывает у меня шок, вроде город, вроде курортный, вроде на море, но без воды в квартирах. <...> Алексей, вы не справляетесь с вашей работой или что? Когда я не справляюсь со своей, Алексей, я меняю работу, — упрекнула девушка мэра.

Водонаева подчеркнула, что Богодистов обещает решить проблему уже несколько лет. Тем временем, по её мнению, жителям ЖК легче вырыть колодец во дворе, чем дождаться помощи от чиновников.

Девушка также публично обратилась к управляющей компании ускорить решение проблемы.

Квартиру с видом на море Водонаева приобрела для родителей три года назад. Недавно она купила жильё в курортном городе и для себя. Как писал NEWS.ru, экс-участница «Дома-2» копила деньги много лет, хотя решение оказалось импульсивным. Чтобы закрыть платёж ей даже пришлось расстаться с любимым автомобилем Porshe.