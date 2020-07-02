Водонаева купила дорогую элитную квартиру в Геленджике

https://static.news.ru/photo/80ad01ac-bcb2-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алёна Водонаева похвалилась покупкой дорогущей элитной квартиры в Геленджике. Новые апартаменты ведущей располагаются на последнем этаже многоэтажного дома.

Покупка стала самой дорогой в жизни бывшей участницы «Дома-2». Водонаева призналась, что копила деньги много лет, но решение о покупке квартиры на юге было импульсивным.

Это был тот момент, когда я разбила свою копилку — деньги я копила несколько лет. Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты, — приводит слова ведущей People Talk.

Квартиру кроме базовых удобств отличает терраса, выходящая сразу на три стороны. При желании с неё можно увидеть море и горы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева решила проверить страницу о себе в «Википедии». Алёна Водонаева обнаружила, что многие факты из её биографии не упомянуты в электронной энциклопедии.