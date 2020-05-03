Шоу-бизнес

Водонаева решила изменить данные о себе на «Википедии»

05:31, 04 мая 2020 11
Алёна Водонаева Алёна Водонаева Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева решила проверить страницу о себе в «Википедии».

Алёна Водонаева обнаружила, что многие факты из её биографии не упомянуты в электронной энциклопедии. Например, случай, когда она сыграла в эпизоде фильма «Игра на вылет».

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Мне 17 здесь. <...> Снимаюсь в эпизоде полнометражного фильма <...>. На Википедии в моём послужном списке нет этого фильма, как нет и больше половины моих проектов и событий, — отметила экс-участница «Дом-2» на своей странице в Instagram.

Она также рассказала, что пытается связаться со специалистами «Википедии», чтобы исправить неверную информацию.

Мы с моим директором писали на Википедию несколько раз, что информация обо мне некорректна, местами там есть откровенная ложь, а реальных фактов, которые можно дописать, — нет. Ничего не изменилось. Такое ощущение, что там работают те, кто работать на этом месте не умеет. И так не только у меня, у многих публичных людей (специально интересовалась) такая же каша в их «биографии», — высказала звезда в Instagram.

В ответ поклонники Алёны Водонаевой подсказали ей, что в «Википедии» можно самостоятельно редактировать страницы.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева жёстко раскритиковала актёра и священника Ивана Охлобыстина за то, что он провёл церковную службу в московском храме после того, как в его семье обнаружили коронавирус.

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