Водонаева решила изменить данные о себе на «Википедии»

Мне 17 здесь. <...> Снимаюсь в эпизоде полнометражного фильма <...>. На Википедии в моём послужном списке нет этого фильма, как нет и больше половины моих проектов и событий, — отметила экс-участница «Дом-2» на своей странице в Instagram.
Она также рассказала, что пытается связаться со специалистами «Википедии», чтобы исправить неверную информацию.
Мы с моим директором писали на Википедию несколько раз, что информация обо мне некорректна, местами там есть откровенная ложь, а реальных фактов, которые можно дописать, — нет. Ничего не изменилось. Такое ощущение, что там работают те, кто работать на этом месте не умеет. И так не только у меня, у многих публичных людей (специально интересовалась) такая же каша в их «биографии», — высказала звезда в Instagram.
В ответ поклонники Алёны Водонаевой подсказали ей, что в «Википедии» можно самостоятельно редактировать страницы.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева жёстко раскритиковала актёра и священника Ивана Охлобыстина за то, что он провёл церковную службу в московском храме после того, как в его семье обнаружили коронавирус.