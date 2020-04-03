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Водонаева: Охлобыстин сразу же после карантина провёл пасхальную службу

08:59, 20 апреля 2020 17
Фото: ohlobistin/vk.com

Бывшая участница «Дома-2» Алёна Водонаева жёстко раскритиковала актёра и священника Ивана Охлобыстина за то, что он провёл церковную службу в московском храме. Она подчеркнула, что помимо того, что на службу пришло около 50–60 человек, у дочери Ивана Охлобыстина был обнаружен коронавирус.

И когда спустя месяц самоизоляции я читаю, как обласканный народом актёр-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьёй на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы, я зверею. <...> Всего на службу собрались порядка 50–60 человек. <...> Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке! Он ещё смеет приближаться к журналистам и грубить им,сообщила Алёна Водонаева на своей странице в Instagram.

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Она сообщила, что соблюдает режим самоизоляции уже 38 дней.

Я не могу найти приличных слов, чтобы описать, что я об этом думаю. Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине ещё черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственных людей, как Охлобыстин, количество заражённых всё время растёт, — раскритиковала Ивана Охлобыстина Алёна Водонаева.

Ранее NEWS.ru писал, что повторный тест на коронавирус у дочери Ивана Охлобыстина оказался отрицательным. Однако из-за того, что первый тест был положительным, вся семья священника находилась на карантине.

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