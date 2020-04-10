У дочери Охлобыстина не подтвердился коронавирус

https://static.news.ru/photo/2709a97e-7b45-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Охлобыстина Фото: dzetakorma/instagram.com

Дочь актёра Ивана Охлобыстина, 23-летняя Анфиса сообщила, что анализ не подтвердил у неё и её родственников коронавируса. Также она выразила готовность стать волонтёром в одной из российских клиник.

Первый анализ на коронавирус у меня оказался положительным, после чего вся моя семья села на карантин. Далее мы сдали ещё два анализа, по результатам которых выяснилось — все мы здоровы, в том числе и я. Моя семья является счастливым исключением. На данным момент по всей России есть огромное количество стариков, которые находятся в бедственном положении. Основной удар пандемии приходится на них, — рассказала Охлобыстина в видеоролике на своей странице в Instagram.

В связи с этим она приняла решение заниматься волонтёрской работой при одной из государственных больниц для безвозмездной помощи нуждающимся.

Как писал NEWS.ru, 4 апреля Анфиса Охлобыстина подтвердила, что инфицирована COVID-19, и рассказала, как протекает её болезнь. Также она призвала своих подписчиков не выходить из дома и помнить, что они несут ответственность за здоровье окружающих их людей.