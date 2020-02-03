https://static.news.ru/photo/9f895b06-4698-11ea-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У телеведущей Алёны Водонаевой поменялись взгляды на сексуальную жизнь. По словам модели, мама с юношества учила её тому, что мужчине никогда нельзя отказывать в сексе. Однако сейчас она мыслит по-другому.

Я, вообще-то, не отношусь к категории женщин, которые всегда «да». Если у меня «нет», значит, это «нет». Да, в доверительных разговорах с мамой мы затрагиваем эту тему, и она мне неоднократно об этом говорила. Но, скорее всего, она росла в те годы, когда взгляд на секс был таким, — призналась светская львица в разговоре Ирине Шихман в передаче «А поговорить?».

Водонаева добавила, что счастье женщины не состоит в противоположном поле или мужском детородном органе, хотя раньше она утверждала обратное.

Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищее быдло» «не плодиться».