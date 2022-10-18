Внук Пугачевой выставил на продажу участок за 20 млн рублей на Кубани

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внук уехавшей из России в Израиль певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил избавиться от элитной недвижимости в Краснодарском крае стоимостью 20 млн рублей. Актер и музыкант, который, по данным СМИ, после начала частичной мобилизации улетел в США, выставил на продажу земельный участок с расположенным на нем одноэтажным зданием, сообщает KP.RU.

По информации издания, дорогостоящий объект выставили на продажу еще в июне 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас. С того момента продавец уже отказался от первоначальной цены в 20,5 млн рублей и понизил ее на 500 тысяч рублей.

Участок находится в одной из станиц Кубани. При этом по указанному в объявлении адресу в настоящее время работает магазин одной из популярных торговых сетей.

Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч, — говорится в объявлении.

Автор сообщения посоветовал тем покупателям, которые собираются предложить ему сумму в 17 или 18 млн долларов, не тратить свое время зря и заняться поиском других вариантов, а тому, кто сможет приобрести участок, пообещал «хороший торг».

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что Никите Преснякову «по барабану его бабка» Пугачёва и её песни. По его словам, между сыном Преснякова-младшего и Примадонной сложились очень напряжённые отношения, поэтому внук звёздной бабушки терпеть не может даже упоминания о ней.