Владимир Конкин ответил на обвинения в романе со своим директором

https://static.news.ru/photo/df841350-1293-11eb-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Владимир Конкин опроверг слухи о романе со своим концертным директором Еленой Переслени. Актёр заявил, что всё это — «неправда».

Поводом послужили разгромные статьи в СМИ, а также вышедшая накануне программа «Прямой эфир» на телеканале «Россия», где гости студии в пух и прах раскритиковали не только Елену, которая якобы разрушила брак Конкина и чуть ли не свела в могилу его жену Аллу, вынужденную терпеть присутствие в доме посторонней женщины, но и звёздного отца погибшей Софии, который, по словам знакомых дочери актёра, практически был «домашним тираном» и никого кроме себя не признавал.

Во всём этом гости студии увидели косвенные причины, которые могли повлиять на трагический финал с гибелью дочери актёра в бассейне. Равнодушие отца и появление в доме чужой женщины, вероятно, могли привести к отдалению отца и дочери, в результате чего она была вынуждена съехать, неудачно выйти замуж и найти напоследок себе недостойного кавалера, рассуждали гости.

Конкин с возмущением отреагировал на всё это, уточнив, что его жена, во-первых, умерла от рака.

У меня никогда не было романа с моим директором. Это полный бред, — цитирует актёра KP.RU.

В студии «Прямого эфира» даже был приведён факт, что Переслени не имеет никакого актёрского образования — по крайней мере, ни во ВГИКе, ни в ГИТИСе документов о её образовании не найдено. И при этом она с успехом играет вместе с Конкиным в одном спектакле, явно не блистая талантами и проигрывая на фоне харизматичного актёра.

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко также заявила, что не оставит без внимания эти «фейковые» новости. Юрист заверила, что Переслени и Конкина связывают только профессиональные отношения. Тем более что концертный директор Конкина якобы «счастлива в браке».

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья заслуженного артиста России Владимира Конкина установила, кто мог быть убийцей его дочери Софии. Актёр и его близкие уверены, что причиной гибели девушки стал вовсе не несчастный случай.