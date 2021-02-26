Влад Кадони объявил об уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

https://static.news.ru/photo/d5fc08ee-788a-11eb-8a03-96000091f725_660.jpg Влад Кадони Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони покидает шоу «Бородина против Бузовой» и телеканал ТНТ. В пятницу, 26 февраля, состоялся последний эфир с его участием.

Об этом Кадони сам написал в Instagram.

Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой», с марта месяца оно продолжается без меня, — объявил самый провокационный ведущий главной телестройки страны.

Кадони поблагодарил за сотрудничество Бородину и Бузову, выразил уверенность, что в будущем все они сохранят тёплые отношения. Телеведущий объяснил свой уход с проекта тем, что в его жизни наступил «новый этап».

У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста, — написал ведущий телешоу.

Первыми под сообщением Кадони высказались бывшие участники «Дома-2». Они выразили сожаление, что талантливый ведущий покидает шоу.

Хоть в названии шоу ББ и нет буквы К, но всё же без тебя оно не будет таким БомБезным, — уверен победитель конкурса «Человек года» Роман Капаклы.

Бывший ведущий телестройки Андрей Черкасов, потерявший работу на ТНТ, считает, что телеканал совершил ошибку, не став сотрудничать дальше с популярным ведущим.

Скажу откровенно, уверен, что многие со мной согласятся. Как тяжело представить «Барселону» без Месси, так же тяжело представить шоу ББ без тебя. Именно там увидев твою работу, твой неподражаемый стиль, я понял, что ты телевизионный профессионал. Это потеря. А со стороны ТНТ — ошибка, — отметил в комментариях коллега Кадони.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после известий о закрытии «Дома-2» Влад Кадони пообещал «удивить» продолжением проекта. По его словам, у шоу будет новая жизнь в 2021 году.