«Вирус не страшен»: Киркоров с размахом отметил день рождения дочери

https://static.news.ru/photo/66a1c8b2-3460-11eb-9344-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Эстрадный певец Филипп Киркоров организовал масштабное празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Несмотря на существующие ограничения и социальную дистанцию, поздравить девочку с девятилетием собралось большое количество людей — как маленьких детей, так и звёзд шоу-бизнеса.

Киркоров опубликовал в сторис своего Instagram большое количество видеозаписей с праздника, где видно, что люди не особенно беспокоятся о соблюдении каких-либо ограничительных мер. Среди гостей можно было заметить Андрея Малахова, Ани Лорак, Ольгу Бузову, Сергея Лазарева — последний, кстати, на одном из видео пообещал, что «сейчас наденет маску».

Ни на одной из записей в итоге не видно, чтобы хоть кто-нибудь из гостей был в маске. Сам Киркоров в праздничной речи заявил, что у всех собравшихся есть совершенно особенная защита.

Вирус никому не страшен, когда у нас такая защита есть. Это наша любовь и наши отношения. И поверьте, вас здесь сегодня немного. Но вы самые дорогие для меня люди, — сказал певец.

instagram.com/fkirkorov

Ранее возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих иномарок.

Как писал NEWS.ru, Киркоров рассказал, на кого похожа его дочь. По словам Филиппа, Алла-Виктория — копия его покойной матери.