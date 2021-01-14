Виктория Дайнеко высказалась по поводу маленькой груди

https://static.news.ru/photo/299db152-566f-11eb-af54-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко устала выслушивать критику в свой адрес по поводу маленького размера груди. Так, время от времени артистка выкладывает в социальной сети фото в купальниках, которые нередко вызывают негативные отзывы публики.

На этот раз отдыхающая на Мальдивах Дайнеко выложила снимок, на котором она нежится под солнцем.

Лучшая поза для девушки конечно же лёжа, а если у неё при этом ещё и силиконовая грудь, которая, в отличие от натуральной, заподлянски не сползает в подмышки без дополнительных девайсов, тогда вообще победа, — написала Дайнеко в социальной сети.

В свою очередь поклонники певицы отметили, что у девушки должно быть «всё натуральное». Многие из них выступили против силикона и каких-либо хирургических вмешательств.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская в своей социальной сети высказалась против силиконовой груди.

Так, один из подписчиков светской львицы поинтересовался, как знаменитость относится к такого рода «модификациям» женского тела.