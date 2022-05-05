Вика Цыганова заявила, что Украина никогда не будет государством

Вика Цыганова / Фото Сергей Киселев/АГН

Украина никогда не была государством и никогда им не будет, убеждена певица Вика Цыганова. По её мнению, каждый небольшой отделённый «осколок» российской империи будет рано или поздно приходить к фашизму, пишет «360».

Россия всегда была государством, она была раньше империей. А Украины как государства не было никогда и не будет. И каждый маленький отделённый осколок будет всегда приходить к фашизму. Люди будут защищены только в лоне империи, — подчеркнула Цыганова.

Она считает, что культуру и язык людей будут воспринимать только тогда, когда они будут находиться под защитой империи. По словам Цыгановой, только в таком случае они будут чувствовать себя как сохранённая нация. Она подчеркнула, что не считает всех украинцев фашистами. Вместе с этим певица признала, что эта идеология во многом захватывает умы и сердца жителей Украины.

Ранее Цыганова призналась в беседе с NEWS.ru, что не верит в искренность народного артиста России Николая Баскова, который, по её мнению, «вдруг стал патриотом». Так исполнительница прокомментировала заявления певца о поддержке спецоперации РФ на Украине. Цыганова отметила, что «Донбасс стал лакмусовой бумажкой» и некоторые деятели культуры «просто переобулись».