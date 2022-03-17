«Лучше бы молчал»: Вика Цыганова не поверила в патриотизм Баскова

Певица Вика Цыганова призналась в беседе с NEWS.ru, что не верит в искренность народного артиста России Николая Баскова, который, по её мнению, «вдруг стал патриотом». Так исполнительница прокомментировала заявления певца о поддержке спецоперации РФ на Украине. Цыганова отметила, что «Донбасс стал лакмусовой бумажкой» и некоторые деятели культуры «просто переобулись».

Я не верю Баскову, который вдруг стал патриотом. Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех. Это такое «стояние». И некоторые мои коллеги просто «переобулись». Никогда я их не видела ни в ДНР, ни в ЛНР, ни во время возвращения Крыма в 2014 году. Я в Крым и до референдума ездила и пела. 25 тысяч человек стояли под дождём и кричали: «Фашизм не пройдёт!» А потом пошли и проголосовали после концерта за присоединение к России. Баскова я там не видела, — объяснила Вика Цыганова.

По мнению артистки, «лучше бы Басков сидел и молчал, хорошее лицо бы сохранил». Певица рассказала, что последние восемь лет она очень переживала за судьбу ДНР и ЛНР, выезжала туда, поддерживала жителей и ждала их освобождения от националистов.

Я была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Надеялась, ждала, что вот-вот начнут освобождать Донбасс. Ведь люди гибли! А он [Владимир Путин] силы копил. Дай бог здоровья нашим ребятам, которые сейчас находятся там! — заключила артистка.

Ранее Николай Басков рассказал об отношении к россиянам из-за ситуации на Украине. Артист отметил, что после того, как он опубликовал пост в поддержку спецоперации, ему пришлось столкнуться с неприятностями. В частности, хейтеры с Украины многократно угрожали знаменитости. Певец пояснил, что его телефон был взломан и волна негативной информации практически захлестнула его.

Слова в поддержку решения президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине Николай Басков опубликовал в Instagram. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.