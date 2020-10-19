Вера Брежнева показала поклонникам фото без фильтров: «Я офигенная»

https://static.news.ru/photo/3e7e82ea-1245-11eb-a885-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева выложила в своём Instagram «честное» фото без фильтров.

Так, на представленном снимке артистка запечатлена без косметики, укладки и ретуши.

Моё мнение: я офигенная, простите, — написала Брежнева в социальной сети.

Поклонники Брежневой поддержали певицу и отметили, что та действительно отличается особой красотой. Однако нашлись и недоброжелатели. По их словам, светская львица безуспешно пытается скрыть свои недостатки. Косметика не может скрыть все морщины.

Ранее NEWS.ru писал, что Брежнева вышла в прямой эфир в соцсети Instagram без укладки и макияжа, не воспользовавшись при этом фильтрами и масками соцсети. Однако поклонники раскритиковали внешность 38-летней звезды.