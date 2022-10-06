«Великий человек с огромной харизмой»: экс-вокалист «Арии» о Талькове Экс-вокалист «Арии» Беркут назвал Талькова великим человеком с огромной харизмой

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

Музыканта и поэта Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года в ходе концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Это дело является одним из самых громких и загадочных в истории отечественного шоу-бизнеса. В годовщину гибели музыканта NEWS.ru поговорил с бывшим вокалистом группы «Автограф» и «Ария» Артуром Беркутом (настоящее имя Артур Михеев). По его словам, Тальков был великим человеком и артистом.

Я встречался с ним на концертных площадках, могу сказать, что это просто был великий человек. Он мог один выходить на сцену, выступать в спорткомплексе и держать зал. Во-первых, это не каждому дано, а, во-вторых, это говорит о том, что он очень сильный артист с огромной харизмой и со взглядами, которых он придерживался до самого конца. Конечно же он не знал, что его жизнь оборвется так внезапно, но артист он был прекрасный и, мне кажется, замечательный человек, — вспоминал Беркут.

Музыкант рассказал, что общался с Тальковым еще будучи молодым солистом группы «Автограф», проведенное с ним время было «незабываемым». Беркут признался, что до сих пор не понимает, как такой человек мог кому-то перейти дорогу.

Убийство произошло во время потасовки охранников Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником и ухажером певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым. Оружие, из которого был убит музыкант, не найдено, полный состав участников потасовки неизвестен, а само дело до настоящего времени считается нераскрытым. Лишь в начале этого года суд в Санкт-Петербурге поддержал ходатайство следствия о заочном аресте предполагаемого убийцы Талькова — Шляфмана, который скрывается в Израиле.