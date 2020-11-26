Ведущего «Битвы экстрасенсов» Сафронова уволили за взятки

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Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов был уволен с проекта за то, что брал с участников взятки в обмен на подсказки. Об этом 26 ноября сообщили представители телеканала ТНТ.

Ранее о взяточничестве Сафронова рассказала участница шоу Алина Вердиш. Она обнародовала видеозапись, на которой описала, как ведущий за деньги разглашал личную информацию о людях, с помощью которой «экстрасенсы» могли произвести впечатление, будто они действительно обладают паранормальными способностями.

Представители ТНТ, в свою очередь, подчеркнули, что шоу существует уже 13 лет и за это время в программу пыталось попасть множество шарлатанов. Некоторые из них хотели добиться своей цели нечестными методами. Однако, как сказали на ТНТ, команда «Битвы экстрасенсов» всегда была непреклонной: создававшие шоу люди не шли на уступки и не реагировали на угрозы.

Однако Сафронов всё же попытался обмануть коллектив. Он дал подсказку одному из участников проекта на стадии отборочных испытаний. Примечательно, что в шоу этот «экстрасенс» всё равно не попал.

Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съёмки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели, — цитирует сообщение представителей телеканала StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2020 года в четвёртый раз стала мамой финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова — у 52-летней ясновидящей родилась дочь.

Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав снимки из роддома. Оказалось, что девочка родилась несколько дней назад.