Звезда «Битвы экстрасенсов» в 52 года вновь стала мамой

https://static.news.ru/photo/2b2a559a-1b8a-11eb-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Елена Голунова Фото: golunovaofficial/instagram.com

В четвёртый раз стала мамой финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова — у 52-летней ясновидящей родилась дочь.

Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав снимки из роддома. Оказалось, что девочка родилась несколько дней назад.

Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! — написала она.

Сын Голуновой Влад Кадони также поделился семейными фотографиями. По его словам, он очень рад за маму, передаёт Starhit.

Теперь у моей мамы три сына и маленькая дочка. Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни? — написал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певицу Наталью Подольскую, которая 22 октября снова стала мамой, выписали из роддома 26 октября. О своём возвращении домой она рассказала в соцсетях.