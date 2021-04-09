«Немножко вытекло: ведущая Первого канала получила штангой по голове

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Съёмки шоу «Вечерний Ургант» закончились для телеведущей Первого канала Аллы Михеевой небольшим инцидентом. Девушка готовила сюжет про чемпионат Европы тяжёлой атлетике, проходящий в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На видео она подошла к судье соревнований Александру Дмитриеву и попросила показать технику подъёма штанги.

На кадрах, опубликованных в официальном Instagram-аккаунте Михеевой, мужчина сначала поднимает и держит спортивный снаряд над головой, а затем опускает. В этот момент Михеева прошла под штангой и получила удар грифом по затылку.

Я даже чувствую — немножко вытекло, — отреагировала на ЧП Михеева, потерев ушибленное место.

В комментариях к посту поклонники Михеевой пожелали ей здоровья и посоветовали соблюдать осторожность во время работы на соревнованиях.

До этого коллега звезды — телеведущий Иван Ургант — отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение. Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин». Ургант сообщил, что ведомство было вынуждено поступить данным образом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант посмеялся над голыми моделями в Дубае и в своём стиле выдвинул версии их появления на балконе. По мнению шоумена, в отеле проходили съёмки шоу «Холостяк» во главе с рэпером Тимати.